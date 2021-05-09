Нимченко: День Победы – это код украинского патриотизма и героизма

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василий Нимченко поблагодарил своих земляков за то, что они помнят о Дне Победы.

«Вы видели наш автопробег. Самое ценное произошло здесь. Люди пришли, люди знают. И что бы ни навязывали им некоторые идеологи, мы видим, что все празднуют День Победы, потому что это код украинского патриотизма, украинского героизма и преданности своему Отечеству. Некоторые говорят: "Неизвестно, сколько наших погибло". А я вам скажу: где-то около 13 млн, если считать с теми, кто был вывезен в Германию. Относительно тех ребят, которым сегодня здесь отдают дань памяти жители Черкасс, ‒ я благодарен землякам за такое отношение, я благодарен властям города», ‒ сказал Василий Нимченко.

По его словам, местные националисты вынашивали идею воспрепятствовать празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Я знаю, что были происки национал-демократов с фашистским оттенком. Это позорное явление. Попытки сорвать празднование Дня Победы ‒ это танцы на костях погибших воинов, стремление стереть нашу память, ответственность за будущее наших детей. Если мы не будем знать прошлого, у нас не будет будущего. Поэтому я желаю всем здоровья, вдохновения, победа была за нами и будет за нами», ‒ добавил Василий Нимченко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук поздравил жителей Украины с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.