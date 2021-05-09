В честь Дня Победы ОПЗЖ организовала автопробег и чествование ветеранов

В Киеве в автопробеге приняли участие председатель Политсовета партии Виктор Медведчук, сопредседатели партии Юрий Бойко, Вадим Рабинович, председатель Исполкома партии Сергей Левочкин вместе с народными депутатами и ветеранами. Начав автопробег от танка Т-34 на проспекте Победы в Киеве, колонна ретроавтомобилей двинулась к стеле на проспекте Победы, затем к памятнику генералу Ватутину и Вечному огню в Парке Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата.

В своем поздравлении председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отметил: «Сохранить память о подвиге советских воинов, о мужестве тех, кто приближал победу трудом в тылу, отстоять историческую правду о трагических событиях 1941‒1945 годов, не допустить реванша нацизма, поднимающего голову в Украине, – наша главная задача. Именно с этой целью партией "‎Оппозиционная платформа – За жизнь" создано общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти". Эти страницы истории должны быть не просто увековечены – горький опыт Второй мировой войны должен служить всему миру напоминанием, что подобная трагедия не имеет права повториться больше ни в одном уголке земного шара».

Кроме того, политик выразил благодарность всем, кто приближал этот важный день ‒ День Победы.

«Сегодня я хочу отдать дань уважения всем тем, кто ковал Великую Победу, отдать должное их смелости и бесстрашию, поблагодарить за возможность жить в свободной стране. Желаю нашим многоуважаемым ветеранам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма. А всем украинцам – мирного неба над головой, процветания и уверенности в завтрашнем дне», ‒ сказал Виктор Медведчук.

Автопробег, посвященный 9 Мая, состоялся сегодня не только в Киеве, но и в Одессе, Харькове, Днепре, Полтаве, Херсоне, Северодонецке, Кривом Роге, Ужгороде, Николаеве, Краматорске, Запорожье и ряде других городов.

Представители партии пообещали приложить все усилия, чтобы память о событиях Великой Отечественной войны навсегда осталась в сердцах украинцев. Чтобы доблестный подвиг павших за мир в 1941‒1945 годах оставался священным и никогда не был забыт будущими поколениями.