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Власть, ориентированная на национал-радикалов, устраивает провокации накануне Дня Победы, – ОПЗЖ

21.04.2021 / 16:43
Сотрудники спецслужб и полиции без всяких объяснений задержали представителей организации «Патриоты – За жизнь». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвали действия правоохранителей «очередной провокацией власти».

Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

В политсиле сообщили, что из-за незаконных задержаний был сорван семинар, посвященный подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на который и направлялись жители трех областей.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" придает огромное значение достойному чествованию Великой Победы, подвига братских народов в годы Великой Отечественной войны, помощи ветеранам. Уже сегодня наша партия занимается благоустройством братских могил героев, проводит другие подготовительные мероприятия», – заявили в ОПЗЖ.

По мнению представителей партии, украинская власть «ориентируется на национал-радикалов и не заинтересована в том, чтобы 9 мая вспомнить великий подвиг братских народов», поэтому накануне Дня Победы устраиваются провокации.

«Доходит до полного маразма – Служба безопасности Украины обвиняет "патриотов" в том, что они хотели принять участие в массовых акциях. После массового террора национал-радикалов по отношению к судьям и "разукрашенного" здания Офиса Президента правоохранители наконец-то установили, кто является источником всех проблем в стране? Конечно же, "Патриоты – За жизнь"? Ложь и цинизм украинской власти достигли абсолюта!» – подчеркивается в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

При этом в политсиле отметили, что ни власть, ни правоохранители никак не реагируют на беспредел «национал-радикалов, украшенных нацистской символикой», которые уничтожают памятные знаки и творят беспредел на улицах.

 «"Оппозиционная платформа – За жизнь" обвиняет действующую власть в предательстве памяти наших отцов и дедов, построении полицейского государства, потворствовании национал-радикалам, использовании правоохранительных органов для политического преследования инакомыслящих, в уничтожении свободы слова и внесудебном преследовании оппозиции. Политика власти, антинародный характер которой очевиден, толкает Украину в пропасть беззакония, террора и узурпации власти», – резюмировали в ОПЗЖ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, обыски, незаконные задержания. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

радикалы, провокации, День Победы, ОПЗЖ
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