Новая партия вакцины AstraZeneca прибудет уже в четверг - Ляшко

Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Речь идет о поставке очередной партии вакцин (367 тыс. доз), которые поставляются через глобальный механизм COVAX.

Вакцины этой партии произведены в Южной Корее.

Напомним, в утреннем эфире телеканала "1+1" Ляшко отметил, что Украина законтрактовала больше 13 млн доз вакцины, но препараты задерживаются. Именно недостатком вакцин он объясняет, что за 7 недель вакцинальной кампании в Украине сделали менее 1% запланированных прививок.

По словам санврача, 367 000 доз AstraZeneca Минздрав хочет "использовать буквально за два-три дня, чтобы показать всем способности системы здравоохранения". Ранее сообщалось, что Минздрав ждет вакцину из Южной Кореи для второй дозы уже привитым против COVID.

Украина получила 500 000 доз вакцины AstraZeneca из Индии - и в Минздраве сначала планировали прививать ими 250 000 человек (для иммунизации этой вакциной нужно две дозы), но потом решили, что для второй прививки можно использовать вакцину того же типа из следующих поставок. Однако поставки вакцины против коронавируса уже не раз задерживались, ведь в мире на них большой спрос в условиях дефицита.

Если все 500 000 доз индийской вакцины направлены на прививки украинцев первой дозой, то даже 367 000 доз южнокорейской вакцины не покроют потребности во второй дозе.

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