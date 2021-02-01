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Стало известно, сколько вакцин Украина получит в рамках COVAX

01.02.2021 / 09:42
В феврале Украина получит 117 тысяч доз м-РНК вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook

Дословно: "Украина получила ответ от COVAX. В феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения.

Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX".

Напомним, по словам Ляшко, вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться 15 февраля - ориентировочно тогда в Украину привезут первые вакцины.

Он также сообщил, что, если в Украину одновременно будут доставлены вакцины Pfizer (в рамках программы COVAX) и китайская Sinovac, то в первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer.

29 января Ляшко представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году, который предусматривает дополнительную закупку около 15 миллионов доз вакцин против коронавируса.

В ноябре 55% украинцев заявляли, что готовы сделать прививку от COVID-19, если вакцина будет бесплатной, 40% - не готовы.

В январе стало известно, что 52% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19, даже если прививки будут бесплатными. Готовы вакцинироваться 39%.

Источник

вакцина, Ляшко, COVAX
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