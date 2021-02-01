Зеленский: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной

Об этом сообщила 30 января пресс-служба президента

Зеленский обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым иммунизацию от коронавируса, которую планируется начать в феврале.

Прямая речь президента: "Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 – не то, на чем должно зарабатывать государство".

В свою очередь, глава Минздрава добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на бесплатной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

Прямая речь Степанова: "Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации".

Пресс-служба президента также сообщила, что Зеленский поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19.

Там напомнили, что иммунизация будет добровольной, однако отметили, что и президент, и Министерство здравоохранения надеются, что украинцы будут придерживаться плана вакцинации.

Степанов заверил, что вакцины будут проверять многократно, украинцам будут предлагать качественные вакцины, которые будут хранить в надлежащих условиях.

Прямая речь Зеленского: "У нас всегда идут споры в отношении даже уже известных вакцин. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса – это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок. Это также забота о всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации".

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