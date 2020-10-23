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Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину

23.10.2020 / 09:04
Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину
Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на 6-7 тысяч больных коронавирусом ежедневно, строгий карантин в Украине вводить не планируют.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на интервью Зеленского четырем телеканалам

Президент убежден, что такие ограничения могут полностью остановить нашу экономику. Вместо этого, по словам Зеленского, будут уделять максимум усилий вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей.

Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса. Ее разработкой занимались более полугода, а сейчас она проходит тестирование.

Прямая речь Зеленского: "Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду – уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. Исследования велись, но они не на людях".

Он добавил, что не может пока говорить о сроках, когда будет готова вакцина.

По словам Зеленского, если у кого будет подтвержденная вакцина раньше, то ее будут закупать.

Источник

коронавирус, карантин, вакцина, Зеленский
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