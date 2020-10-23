Дело Шеремета: полиция открыла дело после блокирования выезда Антоненко в СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Фейсбуке 22 октября.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отделом дознания Шевченковского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 343 «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя» Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Дугар в мае 2020 года избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тыс. грн. 11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко оставили в СИЗО.

4 сентября суд определил присяжных по этому делу.

21 октября Шевченковский районный суд снова оставил Антоненко под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а также продлил срок действия обязанностей еще одной обвиняемой, Яне Дугарь, и всем - по 19 декабря включительно.

После завершения заседания под судом произошло столкновение между активистами и полицией. Активисты перекрыли все выезды для автозака Антоненко.

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