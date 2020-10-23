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Дело Шеремета: полиция открыла дело после блокирования выезда Антоненко в СИЗО

23.10.2020 / 10:16
Столичная полиция открыла уголовное производство после блокирования активистами выезда служебного транспорта от Шевченковского районного суда 21 октября, где проходило заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Фейсбуке 22 октября.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отделом дознания Шевченковского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 343 «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя» Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Дугар в мае 2020 года избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тыс. грн. 11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко оставили в СИЗО.

4 сентября суд определил присяжных по этому делу.

 21 октября Шевченковский районный суд снова оставил Антоненко под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а также продлил срок действия обязанностей еще одной обвиняемой, Яне Дугарь, и всем - по 19 декабря включительно.

После завершения заседания под судом произошло столкновение между активистами и полицией. Активисты перекрыли все выезды для автозака Антоненко.

Источник

суд, Шеремет, Антоненко
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