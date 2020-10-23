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Она уникальна: Зеленский рассказал об украинской вакцине от COVID-19

23.10.2020 / 12:51
Президент Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса и назвал ее уникальной.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на интервью Зеленского четырем телеканалам

Прямая речь: "Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, но впрочем велись.

Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае".

По словам Зеленского, разработкой украинской вакцины занимались более чем полгода и пока она проходит тестирование.

Источник

коронавирус, вакцина, Зеленский
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