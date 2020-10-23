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Венедиктова призвала сообщать о "гречкосействе"

23.10.2020 / 12:20
Генпрокурор Ирина Венедиктова призвала избирателей сообщать о попытках подкупа. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

"Нарушения избирательного законодательства могут существенно влиять на результат волеизъявления. Именно поэтому я призываю граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких правонарушений, сообщать о них в правоохранительные органы.

Если на вас оказывается давление, вам предлагают за голос деньги или подарки, угрожают или препятствуют вашему праву избирать или быть избранным, помните - так же нечестно эти кандидаты будут действовать и когда получат заветные мандаты.

Ваше заявление в Нацполицию, СБУ, ГБР или в ближайшую прокуратуру может многое изменить, как и ваш бесценный голос на выборах", - отметила Венедиктова.

По ее словам, в течение этой избирательной кампании по результатам рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях, касающихся подготовки и проведения местных выборов, по состоянию на 21 октября начато 475 уголовных производств, из которых 234 - по непосредственному нарушению избирательного законодательства.

Всего - 101 производства зарегистрированы по факту подкупа избирателей.

Еще 30 производств зарегистрированы по фактам предоставления ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или несанкционированного вмешательства в его работу, 15 - по фактам фальсификации, подделки, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации, 3 - незаконного использования избирательного бюллетеня и еще 3 касаются нарушения порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.

Кроме этого, есть немало производств связанных с избирательным процессом. Почти сто из них по хулиганству - повреждение агитационных палаток, нападений на агитаторов и представителей партий.

В целом, с начала избирательной кампании сообщено о подозрении 28 лицам в 19 уголовных производствах. В суд направлен 1 обвинительный акт.

Венедиктова отметила, что после выборов интерес правоохранителей к таким уголовным делам не исчезает. По словам генпрокурора, в течение прошлого и в этом году за нарушение избирательного законодательства были приговорены 69 человек.

Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

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выборы, подкуп, Венедиктова
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