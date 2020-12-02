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Партия Медведчука: Террористическая деятельность «Нацкорпуса» и «Нацдружин» должна быть запрещена

02.12.2020 / 13:08
Деятельность в Украине «Нацкорпуса», «Нацдружин» и подобных им формирований по факту является террористической и должна быть запрещена.

Об этом сказано в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» по факту убийства мужчины в Полтаве представителем «Нацдружин».

«Украина возмущена чудовищным преступлением, которое было совершено днем на остановке общественного транспорта в Полтаве: 16-летний представитель «Нацдружин» Эдуард Пятак, ученик 11-го класса школы № 7, убил человека и снял это на видео. Во время убийства подросток, которого эта ситуация рассмешила, прямо заявил, что ему ничего не будет за это преступление», – напомнили в политсиле.

И дальнейшие события, указали в ОПЗЖ, подтвердили это. Хотя убийство было совершено 13 октября, официальных сообщений о нем полиция долго не публиковала. 31 октября в Facebook выложили видео с убийством, и произошедшее получило огласку, и только 1 декабря полиция сообщила об объявлении подозрения Э. Пятаку – было открыто уголовное производство по статье «Убийство по неосторожности», а подростку до 6 января назначили ночной домашний арест с 21:00 до 6:00, так как днем ему арест будет мешать посещать тренировки и ездить на соревнования.

В партии убеждены, что ситуация, когда силовые органы прямо покрывают убийц из «Нацкорпуса», является продолжением системной политики Президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, при которой прокуратура и суд отпускают представителей «Нацкорпуса», обстрелявших автобус с членами организации «Патриоты – За жизнь», избивавших и пытавшихся сжечь их заживо в автобусе на трассе Киев – Харьков.

«Это продолжение политики власти, финансирующей лагеря, в которых представители национал-радикальных организаций проходят боевую подготовку и идеологическую обработку. Своим одобрением, поддержкой и попустительством власть провоцирует дальнейшие избиения мирных, беззащитных граждан, зверские расправы радикалов с представителями оппозиционных политических партий и журналистов. Власть "не видит", что, когда эти убийцы, которых готовят к "установлению нового порядка в Украине", поджигают автобусы, нападают на журналистов и обстреливают из гранатомета телеканалы, они выполняют программные цели "Нацкорпуса", заключающиеся в системном терроре против неугодных», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В связи с вышесказанным, «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала немедленно провести объективное расследование по данному факту и остановить безнаказанный разгул экстремизма в Украине.

«Мы убеждены, что деятельность "Нацкорпуса", "Нацдружин" и подобных им формирований по факту является террористической и должна быть запрещена. Если Президент Зеленский и его окружение думают по-другому, значит, они или пособники, или заказчики многочисленных преступлений, совершаемых национал-радикалами», – резюмировали в партии Медведчука.

 

радикалы, Нацкорпус, ОПЗЖ, Нацдружина
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