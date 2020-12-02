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Украина надеется получить ПДЧ в следующем году на саммите НАТО - Таран

02.12.2020 / 13:19
Украина надеется получить План действий по членству в НАТО в следующем году на саммите Альянса.

Об этом заявил на брифинге «Оборонные аспекты евроатлантической интеграции Украины: основные аспекты и задачи на перспективу» министр обороны Украины Андрей Таран, сообщается на сайте Минобороны.

"Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, что мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку относительно принятия такого решения (предоставления Украине ПДЧ - ред.) на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года", - сказал Таран, обращаясь к послам и военным атташе государств-членов НАТО, а также представителям офиса НАТО в Украине.

По его словам, сегодня курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины, а быстрое получение Плана действий по членству в НАТО - цель, зафиксированная в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины. Министр отметил, что за последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность, в частности, в Черноморском регионе", - отметил Таран.

Министр подчеркнул важность партнерства с Североатлантическим альянсом в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивные политика и действия России, что является серьезным вызовом для международного мира и стабильности.

Как сообщалось, украинский парламент принял в начале декабря 2019 года постановление "О заявлении Верховной Рады Украины "Относительно первоочередных шагов обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора".

ВР уполномочила также Председателя Верховной Рады на подписание документов, совместно с Президентом Украины и Премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО, а также обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Украина 12 июня 2020 года стала участницей программы НАТО «Партнерство расширенных возможностей».

Источник

НАТО, ПДЧ, Таран
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