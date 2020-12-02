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Киев выступает за создание позиции спецпредставителя ЕС по Крыму – Кулеба

02.12.2020 / 13:50
Украина хотела бы, чтобы в Евросоюзе ввели позицию специального представителя по Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Anadolu Agency.

Украина хотела бы, чтобы в Евросоюзе ввели позицию специального представителя по Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Anadolu Agency.

"Мы хотели бы, чтобы была введена позиция специального представителя ЕС по Крыму. Поскольку эти кризисы происходят даже не в непосредственной близости от Европы, они [также] происходят в Европе и заслуживают особого внимания", - сказал Кулеба в интервью Anadolu Agency.

Глава МИД Украины отметил, что администрация президента США Дональда Трампа много сделала для Крыма, например, приняла Декларацию Помпео в 2018 году.

"Но в то же время избранный президент [Джо] Байден знает историю Украины и ее борьбу против российской агрессии с того времени, когда он был вице-президентом при [бывшем] президенте [Бараке] Обаме", - отметил он.

Кулеба выразил надежду на то, что избранный президент США Джо Байден будет довольно жестко вести себя с РФ в связи с ее агрессией против Украины.

"Он [Байден] будет довольно жестко вести себя с Россией, когда дело доходит до ее агрессии против Украины. И у нас будет всесторонний, ориентированный на результат диалог с его администрацией по этому вопросу. Кстати, президент Байден - первый американский президент в истории, которому не надо изучать украинское досье после своего избрания, потому что он уже очень хорошо знает это досье", - добавил он.

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Крым, Кулеба
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