Оксана Марченко своим фильмом призывает нас к жизни в подлинной любви, согласно Слову Божию, - Скворцов о седьмом фильме «Паломница»

Об этом пишет в своей статье «Паломница-7». Портал в вечность», посвященной седьмому фильму из цикла «Паломница», снятого известной телеведущей Оксаной Марченко, православный публицист Дмитрий Скворцов.

«В седьмой серии «Паломницы» автор продолжает тему, затронутую в предыдущей части – о крещении младенцев», - сообщает публицист.

«Действие его происходит почти на нынешней границе с Польшей (с Холмской Русью) в Зимненском монастыре на Волыни. По преданию, основан он в 1001 году князем Киевским Владимиром. История крещения самого Владимира – одна из линий картины. Но если политическая подоплёка крещения Руси общеизвестна, то Марченко делится своим взглядом на внутренние личные побуждения правителя-язычника, перед тем погубившего первых киевских святых мучеников варяга Феодора и его сына Иоанна. И после крещения уже учреждавшего очаги просвещения на Руси», - повествует автор.

Скворцов напоминает, что в советское время монастырь был закрыт, а его возрождение – это дело рук монахинь, которым помогали такие меценаты как Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Оксана Марченко.

«Лишь в июне 1991 года сюда из Корецкого монастыря прибыли первые монахини для восстановления обители. В их числе – тридцатилетняя новоназначенная настоятельница игуменья Стефана и ещё более молодая нынешняя благочинная монастыря матушка Николая. История возрождения обители руками и плечами хрупких монахинь сопровождается в фильме наложением фотографий руин 1990-х на нынешнее благолепие храмов, корпусов и колоколен», - отмечает публицист.

«Однако Господь привёл им в помощь множество людей, жертвовавших выходными и отпусками ради восстановления одной из древнейших обителей Руси. В фильме, правда, не говорится о том, что среди благотворителей были и остаются Виктор Медведчук, Юрий Бойко и… Оксана Марченко. Что позволяет монастырю устраивать бесплатные обеды для нуждающихся, содержать детский офтальмологический кабинет при обители, воспитывать детей из неблагополучных семей, на каникулах открывать оздоровительный лагерь для сирот и детей с заражённых чернобыльской радиацией территорий», - добавляет автор.

Кроме того, обращает внимание Скворцов, в седьмом фильме цикла «Паломница» также присутствует известная личность – это знаменитый боксер Вячеслав Узелков.

«Как и в прошлых фильмах, в 7-й серии присутствует известная личность. Но если раньше это были люди, которые нашли в Церкви выход из сложных, а порой трагических ситуаций, то здесь – человек, находящейся в беде прямо сейчас, во время сьёмок. И именно в Зимненском монастыре призёр чемпионатов мира и Европы по боксу, Интерконтинентальный чемпион 2007 г. Вячеслав Узелков делает первый шаг к выходу из своей беды», - подчеркивает публицист.

По мнению Скворцова, Оксана Марченко призывает аудиторию своего фильма к духовному возрождению.

«Через Крещение – умирание для прошлой жизни и рождение для жизни новой. «Выловила» его для этого сама раба Божия Ксения. Помните, как сказал Христос рыбакам Петру и Андрею: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:18-19). Всем нам, конечно, далеко до апостолов. Но идеал для наследования имеется. Каждый христианин в меру своего таланта должен свидетельствовать о Спасении. Тем более, во имя спасения ближнего, друга. Оксана же своим фильмом призывает к оставлению прошлой жизни – жизни в страстях – многомиллионную аудиторию. И зовёт к жизни новой. Жизни в подлинной любви. Ибо Бог есть Любовь (1 Ин. 4: 7-8)», - заключает православный публицист Дмитрий Скворцов.