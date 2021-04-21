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СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

21.04.2021 / 17:21
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство занимается круглосуточным мониторингом и разработкой различных сценариев реагирования на скопление российских войск у границ Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Военная группировка врага вблизи границ Украины на северо-восточном направлении насчитывает десятки тысяч военнослужащих. Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования», - заявил Данилов в ходе переговоров с руководителем Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Павлом Солохом в режиме онлайн.

Он также добавил, что «украинская армия образца 2014 и 2021 - это совершенно разные армии, и украинское войско готово дать отпор стране-агрессору».

По убеждению секретаря СНБО, «консолидация усилий со стратегическими партнерами Украины для эффективного противодействия государству-агрессору является крайне важной». «Мы ценим помощь стран-членов НАТО, в частности, Польши, и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества», - сообщил Данилов.

В свою очередь, Солох заверил в непоколебимой поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что «Россия несет ответственность за рост напряженности, и польская сторона продолжает осуждать позицию РФ на международных площадках».

Секретарь СНБО Украины пригласил руководителя БНБ Польши посетить Киев в удобное время для более углубленного обсуждения вопросов сотрудничества по вопросам безопасности между ведомствами двух стран.

Солох выразил заинтересованность в проведении двусторонней встречи в ближайшее время.

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СНБО, Данилов РФ
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