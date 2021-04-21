Минздрав пока не планирует локдаун на Пасху - Ляшко

Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас он (локдаун - ред.) не планируется. Мы в понедельник имели селектор с Президентом, где Премьер-министр говорил, что на этой неделе состоится встреча Всеукраинского совета церквей, еще дополнительно будут проработаны алгоритмы, которые уже разработаны Минздравом, для того чтобы в храмах все происходило в соответствии с санитарными нормами", — отметил Ляшко.

Он добавил, что Минздрав рекомендует лицам преклонного возраста, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, а сделать освящение вне храма. Также, по возможности, Минздрав рекомендует, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из домохозяйства на церемонию освящения кулича.

Ляшко напомнил, что сейчас происходит стабилизация заболеваемости, в течение последних 2-3 недель не наблюдается тенденция к росту количества случаев инфицирования и госпитализаций.

В то же время, по его словам, на майские и пасхальные праздники происходит массовая миграция населения, и ключевым является соблюдение санитарных норм с тем, чтобы не было дальнейших вспышек болезни.

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