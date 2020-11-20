В Минздраве рассказали, как можно избежать полного локдауна

Об этом свидетельствует сообщение Минздрава в Телеграмм

Дословно: "Соблюдение масочного режима - одно из главных правил противоэпидемической безопасности. Носите маски и защитите от болезни себя и своих близких".

В инфографике ведомства отмечается, что в случае, когда 95% людей будут пользоваться защитными масками, можно будет избежать локдауна.

Напомним: в течение субботы, 21 ноября, в Украине обнаружили еще 12 079 случаев Covid-19, 138 зараженных умерли.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тысячах новых больных COVID в сутки.

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