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В Минздраве рассказали, как можно избежать полного локдауна

23.11.2020 / 09:43
Министерство здравоохранения обнародовало призыв к украинцам пользоваться индивидуальными средствами защиты, поскольку именно массовое соблюдение противоэпидемических правил поможет Украине избежать жесткого карантина.

Об этом свидетельствует сообщение Минздрава в Телеграмм

Дословно: "Соблюдение масочного режима - одно из главных правил противоэпидемической безопасности. Носите маски и защитите от болезни себя и своих близких".

В инфографике ведомства отмечается, что в случае, когда 95% людей будут пользоваться защитными масками, можно будет избежать локдауна.

Напомним: в течение субботы, 21 ноября, в Украине обнаружили еще 12 079 случаев Covid-19, 138 зараженных умерли.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тысячах новых больных COVID в сутки.

Источник

коронавирус, Минздрав, локдаун
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