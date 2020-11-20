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Цинічний брехун і зрадник: воїни АТО влаштували мітинг під будинком Порошенко

22.11.2020 / 12:32
Другий день поспіль воїни АТО, націоналісти та праворадикали пікетують під будинком колишнього Президента України Петра Порошенка.

Зі слів учасників мирного зібрання, вони прийшли до будинку Порошенка, аби нагадати ті обіцянки, які він давав українському народові під час Революції Гідності, та які так і не були виконані.

“Він не Гетьман, він - брехло! Він прийшов до влади завдяки українському народу. Ми повірили у нього, у те, що він гідний головнокомандуючий для нашої країни, а він скористався довірою українців аби зайняти таку бажану посаду і збагатити себе і своє оточення. Він як Президент не дотримався головної обіцянки - знайти і покарати тих, хто причетний до загиблих на Майдані “, - прокоментував Ігор Тарасюк, учасник акції.

Під час мирного зібрання націоналісти розклеїли плакати із зображення екс-Президента Порошенка та розкидали закривавлені цукерки «Рошен».

“Таким чином ми намагаємось нагадати Порошенку, що він живе подвійними стандартами. Зі всіх екранів Порошенко розповідає про те, що Росія - країна агресор, а сам дозволяє собі вести бізнес у цій країні, сплачувати податки, за рахунок яких фінансується російська армія, яка в свою чергу вбиває наших воїнів! Хай подавиться своїми цукерками! Всі його гроші зароблені на крові українського народу. Порошенко - цинічний брехун і зрадник!”, - пояснив активіст, волонтер, ветеран АТО Ковальчук Дмитро.

Нагадаємо, вчора під час мирного зібрання, озброєні представники охоронної фірми Петра Порошенка відштовхували мітингарів та погрожували їм.

митинг, Порошенко
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