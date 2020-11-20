Кива: Медведчук, понимая слабость Зеленского, сам договорился о поставках российской вакцины от COVID-19

Об этом в эфире ZIK заявил народный депутат Украины Илья Кива, комментируя реакцию главы государства на договоренность лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука о возможности поставок российской вакцины от COVID-19.

«То, что его (Зеленского. – Ред.) позиция убивает Украину и украинских граждан, Президента совершенно не интересует. Виктор Медведчук, понимая слабость Зеленского, взял на себя ответственность, поехал в Москву, договорился о том, что Россия предоставит эффективный механизм борьбы с пандемией для спасения жизней, и фактически привез решение Зеленскому на "блюдечке с голубой каемочкой"», – сказал нардеп от ОПЗЖ.

Парламентарий обратил внимание на то, как отреагировал Владимир Зеленский на результат, достигнутый Виктором Медведчуком.

«Он фыркнул, хлопнул дверью, отказался. Фактически сегодня, Владимир Александрович (Зеленский. – Ред.), смерть каждого украинца от коронавируса на ваших руках. Потому что уже сегодня мы могли бы обеспечить население вакциной и спасать жизни. Они (народные депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа». – Ред.) перед экранами телевизоров такие умные и принципиальные. А уже очередь стоит из однопартийцев Зеленского, чтобы им в частном порядке привезли российскую вакцину. Вот цинизм этих людей! На словах они оказываются от российской вакцины, а в Верховной Раде приходят к Виктору Медведчуку с "челобитными" и просят: "А можно мне пять вакцин для моей семьи". Вот как это происходит на самом деле. Это – преступники, аферисты и лицедеи», – заключил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Ранее Илья Кива заявлял, что действующая власть вместо того, чтобы согласиться на предложение председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о поставках российской вакцины от коронавируса, необоснованно обвиняет этого политика чуть ли не в государственной измене и тратит деньги из коронавирусного фонда на совершенно другие цели.

Также сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин после встречи с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком заверил, что Россия готова поставлять вакцину в Украину, но только после того, как поступит соответствующий запрос от украинских властей.

«Что касается той вакцины, о которой вы сказали, – да, конечно. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», – сказал Путин, добавив, что Россия готова к подобному диалогу несмотря на «политические сложности».