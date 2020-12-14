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Глава Минздрава не исключает введение жесткого локдауна в феврале

14.12.2020 / 17:18
Глава Минздрава Максим Степанов отмечает, что если жесткий карантин не состоится в январе, то он будет экстренно введен в феврале 2021 года на фоне большого роста заболеваемости.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина24".

По словам главы МОЗа, та форма, которую Кабмин предлагает ввести с 8 января 2021 года, не является таким жестким локдауном, как это было в Европейских странах.

"Например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум 1 км от дома — это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе Президента выделяются денежные компенсации”, - напомнил он.

Министр добавил, что если правительство не объявит локдаун в январе, “то нам придется гарантированно экстренно делать в феврале на фоне большого роста заболеваемости”.

Напомним, Кабинет Министров ввел усиленные противоэпидемические меры на территории Украины с 8 по 24 января 2021 года. В эти дни будет запрещено проведение праздничных концертов, дискотек, массовых мероприятий в помещениях, работа ночных клубов, хостелов, торгово-развлекательных центров, в том числе аренда помещений для корпоративов. Запрещается также работа учреждений образования, кроме детских садов и специальных учреждений. Кинотеатры и театры, заведения общественного питания с организацией досуга также не будут работать.

Источник

коронавирус, Минздрав, локдаун
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