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Фильм «Паломница» Оксаны Марченко одинаково важен как для верующих, так и для атеистов, - Губриенко

19.03.2021 / 17:47
Такой большой интерес к фильму Оксаны Марченко «Паломница» наблюдается потому, что в украинском обществе есть запрос на обсуждение таких тем как доброта, духовность и религия.

Об этом в своей колонке написал журналист Роман Губриенко.

«Две серии «Паломницы» в сумме набрали в Youtube 1,5 миллиона просмотров в первые дни показа. Пожалуй, залог большого интереса к «Паломнице» Оксаны Марченко, которая исследует такие темы как доброта, духовность и религия - это серьезный запрос в украинском обществе на обсуждение этих глубинных вопросов», - пояснил журналист.

Как отметил Губриенко, первый фильм рассказывает о Киево-Печерской Лавре, а также об исторях из жизней ее прихожан из числа простых украинцев.

«В первом фильме повествуется о непростой истории Киево-Печерской Лавры, о жизненном пути святых и совершенных ими чудесах. О месте и значении Лавры для Украины и миллионов простых украинцев. А также о глубоком духовном значении этой божьей обители в сердцах мирян», - сообщил автор.

«Это очень личные, истории, такие как у Оксаны Каминской, которая поделилась рассказом о жизни после трагической потери дочери. Эти истории глубоко личные, эмоционально «хрупкие» и «непростые» для восприятия. В «Паломнице» они рассказаны, выслушаны и воспринимаются не как банальная «эмоциональная затравка» (которую откровенно эксплуатируют телевизионные ток-шоу). Благодаря искреннему и глубокому сопереживанию, автору удалось передать эти рассказы в очень трогательном и честном формате исповеди», - поведал журналист.

По словам Губриенко, фильм Оксаны Марченко является одинаково важным и значимым как для верующих, так и для атеистов.

«С точки зрения зрителя весьма далекого от веры и даже не верующего в Бога, который рассматривает христианство как некое «философское учение», коим является автор этих строк, проект Марченко представляется не менее важным и значимым, чем для человека верующего. Эта работа не ограничивается только рамками религиозной тематики и поисков духовных ответов на вечные мирские вопросы и проблемы», - уверен журналист.

По мнению Губриенко, фильм «Паломница», в первую очередь, о свойстве проявлять настоящее «глубинное» сопереживание, которого крайне не хватает в нашем обществе.

«Понимание, сострадание, доброта, неподдельный интерес к ближнему, а также потребность в ответной искренне-эмоциональной отдаче - это именно та палитра чувств, которая «цепляет» за живое. Безусловно, творческий талант Марченко также является важной составляющей, но квинтэссенция проекта - это доброта, сочувствие и сопереживание», - пояснил журналист.

«Именно на эти качества сегодня есть большой запрос в украинском обществе. В потоке ожесточенной и скандалисткой «передозировки» информационной злобой и отвращением, в которую погружен рядовой потребитель украинского медиаконтента, «Паломница» выгодно выделяется тем, что несет заряд доброты и любви к людям», - заключил журналист Роман Губриенко.

В воскресенье, 21 марта, в 15.00 в эфире телеканала «Перший Незалежний» выйдет третий фильм проекта «Паломница» Оксаны Марченко.

Третий фильм авторского проекта «Паломница» снят в Ионинском и Ольшанском монастырях.

«Паломница» - это цикл фильмов о Боге. Фильм рассказывает о паломничестве автора в православные монастыри Украины. В процессе телеведущая общалась с другими верующими людьми, которые рассказывали свои жизненные истории, о том, как вера спасла их в тяжелых обстоятельствах.

Первый фильм вышел на официальном YouTube-канале телеведущей 5 марта. Это история о Киево-Печерской Лавре - ее секретах, традициях и людях.

Марченко, Губриенко, Паломница
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