Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта "Паломница"

На своей странице в Instagram Оксана Марченко написала, что свой паломнический путь начинает с Киево-Печерской Лавры – одной из самых великих святынь православия. История этого монастыря выйдет в двух частях.

"Этот фильм двухсерийный, хотя о Лавре можно говорить бесконечно - так нескончаемы истории её святых, истории исцелений и чудес у живущих сейчас... Но главное, если вы найдёте свои ответы на сложные вопросы... Только не спешите с выводами: у нас длинный путь", - написала автор проекта у себя в Instagram.

Проект "Паломница" снят в жанре авторского кино. Это цикл фильмов из 12 серий о паломничестве в древнейшие православные монастыри Украины, где найдутся ответы на все вопросы, которые обычно стыдно задать. Во всех фильмах есть свои герои, которые рассказывают, что с ними произошло и как вера помогла им выжить в определенных обстоятельствах.

"Паломница" будет выходить каждую пятницу на YouTube-канале телеведущей.