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Арбузов: в отношении меня все эти годы осуществлялось обычное политическое преследование

05.03.2021 / 20:23
ЕС официально снял санкции с Сергея Арбузова

Бывший и. о. премьер-министра Сергей Арбузов прокомментировал в своём телеграмм-канале решение властей ЕС об отмене санкций, введённых в отношении его в 2014 году.

«Власти Украины не смогли предоставить ЕС доказательств моей причастности к каким-либо преступлениям в силу отсутствия таковых в природе. Все эти годы осуществлялось обычное политическое преследование», - заявил он.

Кроме того, бывший глава Нацбанка заявил, что ожидает закрытия всех уголовных дел в отношении него.

Напомним, послы Европейского союза продлили индивидуальные санкции против четвертого президента Украины Виктора Януковича. Однако экс-премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника из списка исключили.

санкции, Арбузов
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