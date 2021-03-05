Арбузов: в отношении меня все эти годы осуществлялось обычное политическое преследование

Бывший и. о. премьер-министра Сергей Арбузов прокомментировал в своём телеграмм-канале решение властей ЕС об отмене санкций, введённых в отношении его в 2014 году.

«Власти Украины не смогли предоставить ЕС доказательств моей причастности к каким-либо преступлениям в силу отсутствия таковых в природе. Все эти годы осуществлялось обычное политическое преследование», - заявил он.

Кроме того, бывший глава Нацбанка заявил, что ожидает закрытия всех уголовных дел в отношении него.

Напомним, послы Европейского союза продлили индивидуальные санкции против четвертого президента Украины Виктора Януковича. Однако экс-премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника из списка исключили.