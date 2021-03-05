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Жесткой секретности данных о вакцине требует производитель – МОЗ

05.03.2021 / 17:56
Министерство здравоохранения засекретило данные о цене вакцины против COVID-19, ее производителях и поставщиках по требованию производителя, разглашение может привести к штрафам и расторжению контракта.

Министерство здравоохранения засекретило данные о цене вакцины против COVID-19, ее производителях и поставщиках по требованию производителя, разглашение может привести к штрафам и расторжению контракта.

Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге

Прямая речь: "Хочу сразу сделать разъяснение для СМИ относительно конфиденциальности соглашений, касающихся закупки вакцин.

Действительно, приказ Министерства здравоохранения от 19 февраля этого года, которым были распределены количества вакцин по регионам, содержит требование к руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей Украины и города Киева дословно: "Обеспечить неразглашение какой бы то ни было информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19".

Такое требование обусловлено положениями соглашения, заключенного между Министерством здравоохранения и специализированной международной организацией "Crown agents", которая уполномочена осуществлять закупки вакцины.

Эти жесткие требования конфиденциальности являются отнюдь не прихотью министерства. Они инициированы именно производителями вакцины. И за нарушение таких требований предусмотрены большие штрафные санкции или даже расторжение контрактов".

Шаталова добавила, что, насколько ей известно, "такие договоры, содержащие условия о конфиденциальности, подписывают все страны мира, которые централизованно осуществляют закупки иммунобиологических препаратов от COVID-19".

В настоящее время в Украину поступила вакцина только одного производителя – это 500 тысяч доз индийского аналога вакцины "AstraZeneca" (CoviShield).

Источник

коронавирус, вакцина, МОЗ
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