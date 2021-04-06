МОЗ ждет вакцину из Южной Кореи для второй дозы уже привитым против COVID

Об этом сообщает МОЗ в Facebook

Дословно: "МОЗ гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой, будет в достаточном количестве и будет доступной.

МОЗ увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, прививание второй дозой вакцины против COVID-19 должно начаться не раньше, чем в середине мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми.

Украина ожидает в апреле получения в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее.

Как известно, правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca/Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос".

В Минздраве подчеркнули, что "все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми", в отличие от вакцин разных типов.

Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной в Индии, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной в других странах.

По данным группы экспертов, "вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми".

А вот вакцины разных типов и созданные разными компаниями, не взаимозаменяемы.

Поэтому людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac Китай).

Напомним, Украина получили 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca из Индии – и в Минздраве сначала планировали прививать ими 250 тысяч человек (для прививки нужно две дозы вакцины), но потом решили, что для второй прививки можно использовать вакцину того же типа из следующих поставок .Однако поставки вакцины против коронавируса уже не раз задерживались, ведь в мире на них большой спрос в условиях дефицита.

Если все 500 000 доз индийской вакцины направят на прививание украинцев первой дозой, то даже 360 000 доз южнокорейской вакцины не покроют потребности во второй дозе. Пока обе дозы AstraZeneca (CoviShield) получили только два гражданина Украины.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии (CoviShield) – 500 тысяч доз, срок их годности истекает 23 июня 2021 года.

С 24 февраля по 4 апреля в Украине 291 822 человека привили против COVID-19, из них 2 человека получили обе дозы индийской вакцины.

В середине марта Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцинAstraZeneca для удовлетворения внутреннего спроса на фоне роста темпов заражений коронавирусом в стране.

В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Прогнозировалось, что Киев сможет получить эти дозы в первом полугодие 2021 года.

25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech, которая показывала 83,5% эффективности

Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что Украина имеет договоренности о поставках 22 млн доз вакцин против коронавируса AstraZeneca (Covieshild), Novavax, Sinovac, Pfizer.

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