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В Александрии священники УПЦ освятили улицы святой водой

06.04.2021 / 15:30
В Александрии священники УПЦ освятили улицы святой водой
Источник: Центр информации УПЦ
Представители духовенства молились о прекращение эпидемии коронавируса

В Александрии священники Украинской Православной Церкви проехали автомобильным крестным ходом по улицам города и окропили их святой водой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на alexandria-eparhia.org.ua, крестный ход состоялся в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Представители духовенства молились о прекращение эпидемии коронавируса.

«На автомобиле объехали почти весь город с молитвой, чтобы Господь исцелил и защитил от болезней жителей», – сказано в сообщении.

 

Источник: Inpress.ua
крестный ход, александрия, УПЦ
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