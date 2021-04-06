Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" пришли к Окружному админсуду Киева поддержать протестующих против запрета Партии Шария

Поддержать протестующих пришли и народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В акции приняли участие несколько сотен представителей ОПЗЖ, и "Патриотов - За жизнь". Кроме того, активисты "Молодежного крыла ОПЗЖ" провели автопробег в поддержку Партии Шария, в котором участвовало около сотни автомобилей.

По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолия Бурмича, попытка запретить "Партию Шария" - это устранение украинцев от народовластия.

"Партия Шария участвовала в местных выборах. Сегодня партия Анатолия Шария по рейтингам имеет около 5%. Та есть закрытие партии - это устранение от народовластия 5% народа Украины, который так или иначе хочет высказать свое мнение", - отметил политик.

Бурмич добавил, что это уже не первая попытка действующей власти лишить граждан свободы слова и напомнил о незаконном блокировании оппозиционных каналов.

"Сегодня мы идем к узурпации, идем к уничтожению демократии... Президент нам обещал мир, низкие тарифы, борьбу с коррупцией, но что имеем мы на самом деле - все наоборот", - отметил нардеп.

Сегодня, 6 апреля, Окружной административный суд Киева рассматривает иск Министерства юстиции Украины о запрете "Партии Шария". Под зданием суда собрался многолюдный митинг - люди вышли, чтобы выразить свою поддержку этой политической силе. Поддержать протестующих пришли и народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В акции приняли участие несколько сотен представителей ОПЗЖ, и "Патриотов - За жизнь". Кроме того, активисты "Молодежного крыла ОПЗЖ" провели автопробег в поддержку Партии Шария, в котором участвовало около сотни автомобилей.

По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолия Бурмича, попытка запретить "Партию Шария" - это устранение украинцев от народовластия.

"Партия Шария участвовала в местных выборах. Сегодня партия Анатолия Шария по рейтингам имеет около 5%. Та есть закрытие партии - это устранение от народовластия 5% народа Украины, который так или иначе хочет высказать свое мнение", - отметил политик.

Бурмич добавил, что это уже не первая попытка действующей власти лишить граждан свободы слова и напомнил о незаконном блокировании оппозиционных каналов.

"Сегодня мы идем к узурпации, идем к уничтожению демократии... Президент нам обещал мир, низкие тарифы, борьбу с коррупцией, но что имеем мы на самом деле - все наоборот", - отметил нардеп.

В свою очередь, нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный назвал происходящее "политическим террором".

"Сегодня мы пришли сюда, чтобы зафиксировать позицию нашей партии относительно того политического террора, который в Украине сегодня развернула действующая власть. Особо обидно наблюдать ситуацию, когда гарант Конституции, который должен ее защищать, эту Конституцию попирает и пляшет над ней с бубном. Это не допустимо!", - отметил политик.

Черный подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова поддерживать любую политическую силу, которая будет справедливо требовать от этой власти выполнения закона.

"Мы сегодня пришли, в первую очередь, обратиться к украинскому народу поддержать наших товарищей, коллег, как хотите называйте, из "Партии Шария". Они, возможно, где-то наши конкуренты, но мы их так не воспринимаем, потому что мы все вместе, я считаю, хотим одного - того, чтобы Украина стала действительно независимой страной и страной, которая будет находится не на последнем месте по благосостоянию в Европе, а на первом-втором. То есть мы хотим процветания для нашей страны. Не в том плане, что мы пришли именно поддержать "Партию Шария" - мы поддерживаем любую партию, любую силу, которая будет справедливо требовать от этой власти выполнения закона, выполнения Конституции Украины на территории нашей страны", - отметил он.

Также Черный напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже сделала официальное заявление по поводу попытки Минюста запретить "Партию Шария".

"Оно очень жесткое, прямое и очень правильное. Мы выступаем за то, чтобы в Украине был порядок, чтобы права граждан соблюдались в полной мере и чтобы Украина была действительно правовым государством как зафиксировано в Конституции Украины, а не то, как сегодня устроила действующая власть. Это решение партии и моя личная позиция", - подытожил он.

Напомним, под Окружным административным судом Киева, где сегодня, 6 апреля, должны рассмотреть иск Министерства юстиции Украины о запрете Партии Шария, собрался многолюдный митинг - люди вышли, чтобы выразить свою поддержку этой политической силе.