Войти | Зарегистрироваться
16:15

вторник,
06 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" пришли к Окружному админсуду Киева поддержать протестующих против запрета Партии Шария

06.04.2021 / 15:59
Сегодня, 6 апреля, Окружной административный суд Киева рассматривает иск Министерства юстиции Украины о запрете "Партии Шария". Под зданием суда собрался многолюдный митинг - люди вышли, чтобы выразить свою поддержку этой политической силе.

Поддержать протестующих пришли и народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В акции приняли участие несколько сотен представителей ОПЗЖ, и "Патриотов - За жизнь". Кроме того, активисты "Молодежного крыла ОПЗЖ" провели автопробег в поддержку Партии Шария, в котором участвовало около сотни автомобилей.

По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолия Бурмича, попытка запретить "Партию Шария" - это устранение украинцев от народовластия.

"Партия Шария участвовала в местных выборах. Сегодня партия Анатолия Шария по рейтингам имеет около 5%. Та есть закрытие партии - это устранение от народовластия 5% народа Украины, который так или иначе хочет высказать свое мнение", - отметил политик.

Бурмич добавил, что это уже не первая попытка действующей власти лишить граждан свободы слова и напомнил о незаконном блокировании оппозиционных каналов.

"Сегодня мы идем к узурпации, идем к уничтожению демократии... Президент нам обещал мир, низкие тарифы, борьбу с коррупцией, но что имеем мы на самом деле - все наоборот", - отметил нардеп.

Сегодня, 6 апреля, Окружной административный суд Киева рассматривает иск Министерства юстиции Украины о запрете "Партии Шария". Под зданием суда собрался многолюдный митинг - люди вышли, чтобы выразить свою поддержку этой политической силе. Поддержать протестующих пришли и народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В акции приняли участие несколько сотен представителей ОПЗЖ, и "Патриотов - За жизнь". Кроме того, активисты "Молодежного крыла ОПЗЖ" провели автопробег в поддержку Партии Шария, в котором участвовало около сотни автомобилей.

По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолия Бурмича, попытка запретить "Партию Шария" - это устранение украинцев от народовластия.

"Партия Шария участвовала в местных выборах. Сегодня партия Анатолия Шария по рейтингам имеет около 5%. Та есть закрытие партии - это устранение от народовластия 5% народа Украины, который так или иначе хочет высказать свое мнение", - отметил политик.

Бурмич добавил, что это уже не первая попытка действующей власти лишить граждан свободы слова и напомнил о незаконном блокировании оппозиционных каналов.

"Сегодня мы идем к узурпации, идем к уничтожению демократии... Президент нам обещал мир, низкие тарифы, борьбу с коррупцией, но что имеем мы на самом деле - все наоборот", - отметил нардеп.

В свою очередь, нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный назвал происходящее "политическим террором".

"Сегодня мы пришли сюда, чтобы зафиксировать позицию нашей партии относительно того политического террора, который в Украине сегодня развернула действующая власть. Особо обидно наблюдать ситуацию, когда гарант Конституции, который должен ее защищать, эту Конституцию попирает и пляшет над ней с бубном. Это не допустимо!", - отметил политик.

Черный подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова поддерживать любую политическую силу, которая будет справедливо требовать от этой власти выполнения закона.

"Мы сегодня пришли, в первую очередь, обратиться к украинскому народу поддержать наших товарищей, коллег, как хотите называйте, из "Партии Шария". Они, возможно, где-то наши конкуренты, но мы их так не воспринимаем, потому что мы все вместе, я считаю, хотим одного - того, чтобы Украина стала действительно независимой страной и страной, которая будет находится не на последнем месте по благосостоянию в Европе, а на первом-втором. То есть мы хотим процветания для нашей страны. Не в том плане, что мы пришли именно поддержать "Партию Шария" - мы поддерживаем любую партию, любую силу, которая будет справедливо требовать от этой власти выполнения закона, выполнения Конституции Украины на территории нашей страны", - отметил он.

Также Черный напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже сделала официальное заявление по поводу попытки Минюста запретить "Партию Шария".

"Оно очень жесткое, прямое и очень правильное. Мы выступаем за то, чтобы в Украине был порядок, чтобы права граждан соблюдались в полной мере и чтобы Украина была действительно правовым государством как зафиксировано в Конституции Украины, а не то, как сегодня устроила действующая власть. Это решение партии и моя личная позиция", - подытожил он.

Напомним, под Окружным административным судом Киева, где сегодня, 6 апреля, должны рассмотреть иск Министерства юстиции Украины о запрете Партии Шария, собрался многолюдный митинг - люди вышли, чтобы выразить свою поддержку этой политической силе.

акция протеста, ОАСК, ОПЗЖ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.