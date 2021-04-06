Кремль об обострении на Донбассе: начинаются малоконтролируемые перестрелки

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, украинская сторона якобы не выполняет свои обязательства по минским договоренностям, что осложняет ситуацию на Донбассе.

"К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе украинской стороной. Фактически, малоконтролируемые перестрелки начинаются", - сказал Песков.

Напомним, за последние две недели ситуация на Донбассе серьезно обострилась, в результате боев погибли и ранены несколько украинских военнослужащих. На этом фоне активизировались контакты в нормандском формате. В частности, на прошлой неделе ситуацию обсуждали лидеры России, Германии и Франции.

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