ОПЗЖ: Попытка власти запретить «Партию Шария» ‒ очередной шаг на пути к установлению диктатуры в Украине

Об этом сказано в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в котором отмечается, что 6 апреля 2021 года в Окружном административном суде города Киева должно состояться судебное заседание по иску Министерства юстиции Украины о запрете политической партии «Партия Шария».

В политсиле считают, что это заседание имеет все шансы стать очередной демонстративной расправой власти со своими политическими противниками, вся «вина» которых заключается в отстаивании интересов украинских граждан, обличении коррупции и принципиальной критике власти.

«Очередным шагом, направленным на уничтожение свободы слова, расправу с неугодными и борьбу с политическим плюрализмом, должно стать получение Зеленским и его окружением в свои руки «политической атомной бомбы» ‒ возможности фактически в ручном режиме расправляться с конкурентами. Разумеется, подобные преступные действия в корне противоречат Конституции Украины, которая провозглашает, что Украина является демократическим и правовым государством», – заявляют в ОПЗЖ.

В партии указывают на то, что для обеспечения управляемости и подконтрольности этой политической расправы власть, проигнорировав Совместное заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ от октября 2015 года (CDL (2015) 035), внесла изменения в Закон Украины «О политических партиях в Украине», выведя эту категорию дел из подсудности Верховного Суда, создав возможность слушания данного дела в суде первой инстанции.

Однако, обращают внимание в ОПЗЖ, это вступает в противоречие с пунктом 55 Совместного заключения Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, в котором указывалось, что «согласно действующей редакции статьи 5 Закона «О политических партиях в Украине», деятельность политической партии может быть запрещена по решению Верховного Суда Украины».

«Венецианская комиссия подчеркивала целесообразность сохранения нормы о Верховном Суде как инстанции, уполномоченной рассматривать дела о запрете политических партий, поскольку сейчас это положение выступает дополнительным институциональным предохранителем против потенциальных злоупотреблений нормами статьи 5…» – идет речь в заявлении партии.

Для ОПЗЖ является очевидным тот факт, что именно Верховный Суд государства должен рассматривать столь важный и ответственный вопрос, как запрет политической партии. В Германии, например, эта функция возложена исключительно на Конституционный Суд (часть вторая статьи 21 Основного Закона ФРГ).

«Столь же несостоятельно выглядят и доводы в пользу запрета «Партии Шария», которые полностью противоречат европейской практике. Так, Европейский суд по правам человека последовательно придерживается практики, согласно которой действия отдельных членов партии, противоречащие действующему законодательству или имеющие антиконституционную направленность, не могут стать причиной запрета партии, поскольку будет нарушен плюрализм мнений, а депутаты от партии будут незаконно лишены мандата», – отмечают в политсиле.

В ОПЗЖ напоминают, что для запрета политической партии суду должны быть предоставлены неопровержимые доказательства противоправной деятельности партии.

«В противном случае суд обязан отклонить иск Минюста, как это уже имело место 5 ноября 2004 года, когда Верховный Суд Украины вынес решение по иску Министерства юстиции Украины о запрете другой партии ‒ Коммунистической партии Украины. В решении суда подчеркивается, что «Министерством юстиции Украины суду не предоставлены доказательства того, что перечисленные в представлении и организованные партией митинги и демонстрации были направлены на разжигание межэтнической или расовой вражды и посягательство на права и свободы человека, или данные об административном либо уголовном преследовании членов партии за такие действия… суд, исходя из требований плюрализма мнений, свободы взглядов и деятельности политических партий, с учетом предусмотренных законом ограничений как условий прогресса демократического общества, пришел к выводу о недоказанности оснований для закрытия политической партии», – подчеркивают в ОПЗЖ.

В связи с вышеизложенным, «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» заявляет, что потуги власти запретить политическую партию «Партия Шария», как и систематическое преследование, обыски и нападения национал-радикалов, сотрудничающих с властью, являются не чем иным, как попыткой уничтожить своих конкурентов и политических противников, расправиться с оппозицией, узурпировать власть.

«Активизация Зеленского и его окружения, их готовность идти на преступные действия объясняются провалом их политики в борьбе с коронавирусом и в обеспечении вакцинации населения, нежеланием искать пути для установления мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений, экономической катастрофой, жилищно-коммунальным грабежом и тарифным геноцидом. Для того чтобы до народа не могли доносить правду о преступлениях и ошибках власти, для того чтобы расплатиться с внешними и внутренними спонсорами режима, власть Зеленского преступно закрывает телевизионные каналы, вводит санкции против украинских граждан и стремится уничтожить политические партии, которые решительно выступают против узурпации власти, политических репрессий и установления в Украине диктатуры», – сказано в заявлении ОПЗЖ.