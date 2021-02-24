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ЕС готовится снять санкции с Арбузова и Табачника – СМИ

24.02.2021 / 12:48
Послы ЕС планируют на следующей неделе исключить экс-премьера при Януковиче Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника из санкционного списка.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС на следующей неделе исключат (из санкционного списка – ред.) бывшего премьера Украины Арбузова и экс-министра образования Табачника. Только 8 человек остаются (останутся без них – ред.) в списке, включая Януковича и его сына. Если вы удивляетесь, почему ЕС не идет за российскими олигархами из-за Навального – только посмотрите, как постепенно сокращается этот список", – написал он.

Около недели назад Джозвяк уже писал, что такое решение ожидается, так как из Киева не получили достаточно доказательств для того, чтобы эти лица оставались в списке.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя эти сообщения, сказал, что санкции в отношении большинства соратников бывшего президента Виктора Януковича уже не имеют веса.

В марте прошлого года ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, на данный момент остаются десять бывших украинских чиновников.

Это Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении них продлены на один год – до 6 марта 2021 года.

Источник

санкции, ЕС, Арбузов, Табачник
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