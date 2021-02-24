Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против Covid-19

"Вакцинация в Украине проводится зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики Covid: это препарат CoviShield/AstraZeneca… а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - сказал Ляшко на брифинге 23 февраля.

Ляшко добавил, что сообщит о дате поставок вакцины Pfizer "как только самолет приземлится в Украине".

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила о регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против Covid-19, которую ранее уже одобрила Всемирная организация здравоохранения.

В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.

Источник