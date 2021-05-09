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Иван Чубирко: Никакие праздники, которые навязывает нам власть, не заменят День Победы

09.05.2021 / 14:54
Сегодня, 9 мая, миллионы украинцев во всех уголках нашей страны отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничные мероприятия проходят и в Закарпатской области. По словам главы Закарпатской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ивана Чубирко, в регионе чтят память героев, которые освободили Украину от нацизма.

«Сегодня на Закарпатье наша политическая сила празднует День Победы. Это происходит уже который год подряд. Мы чтим наших павших героев. Сегодня будет 50-километровый автопробег ‒ от Мукачево до Ужгорода. В автопробеге участвует более ста автомобилей. Мы отмечаем этот праздник и помним тех, кто отдал за нас и наше будущее свою жизнь. Хотим им искренне поклониться и поблагодарить!» – сказал Иван Чубирко.

При этом глава Закарпатской областной организации ОПЗЖ с сожалением отметил, что в последние годы украинская власть делает все, чтобы нивелировать праздник 9 Мая. С ее молчаливого согласия проводятся марши в честь пособников нацистов, а День Победы насильно хотят заменить каким-то непонятным Днем примирения. 

«К сожалению, в последние годы мы видим, как власть подменяет понятия, подменяет праздники. Несколько недель назад как гром среди ясного неба состоялся марш дивизии "СС Галичина" в Киеве ‒ такого еще никогда не было. Это позор для власти, позор для Президента Зеленского и для мэра Киева Кличко. На Закарпатье такого не происходит, на Закарпатье уважают героев. В ту страшную войну для победы над фашизмом объединились все народы Советского Союза, и за 4 года они смогли это сделать. Но, к сожалению, количество жертв было очень большим, поэтому мы никогда не должны забывать об этом, должны праздновать День Победы. И никакие дни примирения, которые нам навязывает власть, не должны заменять настоящий праздник», – подытожил Иван Чубирко.

Напомним, сегодня председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук поздравил украинцев с Днем Победы.

День Победы, ОПЗЖ, Чубирко
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