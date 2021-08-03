Чубирко о деле Медведчука: Идет сугубо политический процесс над самым влиятельным политиком Украины

Об этом во время перерыва в заседании Киевского апелляционного суда, где 30 июля рассматривается апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения лидеру оппозиции, заявил председатель фракции ОПЗЖ в Закарпатском областном совете Иван Чубирко. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"К сожалению, Украина далека от правового государства. Мы слышали выступления и Виктора Владимировича Медведчука, и это его не первое выступление в суде, слышали аргументы адвокатов стороны защиты, слышали так называемые аргументы обвинения, прокуратуры. Очевидно, что сейчас происходит сугубо политический процесс над лидером крупнейшей оппозиционной партии в Украине, над самым влиятельным оппозиционным политиком Виктором Владимировичем Медведчуком", - отметил он.

При этом Чубирко добавил, что ожидает от судей Киевского апелляционного суда справедливого решения по делу.

"Что я ожидаю сегодня от суда: если бы рассматривались и принимались все аргументы стороны защиты, то очевидно, что предыдущее решение судьи Вовка должно быть отменено и Виктор Владимирович должен быть освобожден из-под домашнего ареста. Будем надеяться, что коллегия судей примет правильное решение", - сказал он.

Как сообщалось, ранее на брифинге перед началом заседания Киевского апелляционного суда председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отметил, что уголовное дело против него было сфабриковано Службой безопасности Украины по команде президента Владимира Зеленского.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос о продлении сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.