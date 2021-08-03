Ураган унес жизни двух человек в Львове

Во время урагана в Стрыйском парке Львова дерево упало на двух человек: парень и девушка погибли на месте.

Об этом сообщает Львовский городской совет Погибшему парню было 20 лет, девушке – 18. На момент падения дерева они сидели на скамейке. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работали все службы. Источник