Войти | Зарегистрироваться
14:05

четверг,
03 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Шестиклассник погиб во время школьной экскурсии во Львовской области, двое учителей в больнице

03.06.2021 / 13:51
Ученик 6-го класса одной из львовских школ погиб во время школьной экскурсии к водопаду в с. Каменка (Львовская обл.), сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Во время экскурсии в с. Каменка ученик 6-го класса львовской школы слишком близко подошел к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму, несовместимую с жизнью", - написал Садовый в соцсетях.

По данным пресс-центра Львовского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, после падения ребенок зацепился за дерево, которое пришлось разрезать с помощью бензопилы.

"Пожарно-спасательное отделение с помощью бензопилы разрезало дерево, за которое зацепился ребенок, освободило и с помощью спасательных веревок вытащило на берег, где передало медикам. Медики констатировали смерть. Мальчик, 2009 года рождения, житель Львова", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, по данному факту будет проведено расследование.

По информации пресс-службы горсовета, классный руководитель погибшего шестиклассника госпитализирована в больницу города Сколе с сердечным приступом, еще один учитель, пытавшийся спасти ребенка, доставлен в ту же больницу с переохлаждением.

"Классный руководитель, сопровождавший детей, получил сердечный приступ, поэтому находится сейчас в больнице города Сколе. Кроме того, учитель, спасавший жизнь ребенка, доставлен в больницу Сколе с переохлаждением", - рассказала начальница управления образования горсовета Зоряна Довганик.

По ее словам, будет создана комиссия для расследования причин трагедии.

Источник

экскурсия, гибель, Львов, шестиклассник
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июня
2 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.