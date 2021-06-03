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Волкер теперь лоббирует интересы "Северного потока 2" – Зеркаль

03.06.2021 / 14:12
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы "Северного потока 2".

Об этом заявила советник министра энергетики, а также бывшая советница главы правления "Нафтогаза" и эск-замглавы МИДа Елена Зеркаль в интервью "Европейской правде"

По ее словам, Волкер перешел в эту компанию уже после того, как закончились все слушания об импичменте Тармпа.

Зеркаль говорит, что не знает, как и почему это произошло. Но, по ее мнению, сейчас многие задались вопросом, не приезжал ли Волкер в Украину, чтобы уговаривать руководство нашего государства отказаться от борьбы с "Северным потоком 2".

В то же время Зеркаль считает, что США поставили "на паузу" санкции против газопровода из России и не исключает возможности их возобновления.

Напомним, еще в сентябре 2019 года спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Волкер известен своей последовательной поддержкой Украины, в частности в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне, введения миротворцев на Донбасс.

Источник

Зеркаль, Волкер
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