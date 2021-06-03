Войти | Зарегистрироваться
15:36

четверг,
03 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Турция будет требовать тесты на коронавирус от украинцев с 4 июня

03.06.2021 / 14:43
Начиная с 4 июня иностранным туристам в Турции необходимо будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, хотя накануне сообщалось о таком требовании с 1 июня.

Об этом сообщает Посольство Украины в Турецкой Республике и Министерство культуры и информационной политики Украины

Дословно посольство: "Согласно уточнению, полученному от МВД Турции, для лиц, прибывающих в Турцию с территории Украины, указанные правила будут применяться с 4 июня 2021 года".

Дословно Минкульт: "Теперь для пересечения турецкой границы туристам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Или быстрого теста на антиген, сделанного в течение последних 48 часов".

Если пассажир, следующий в Турцию, предъявит документ, выданный официальными органами соответствующей страны, который свидетельствует о том, что они были привиты по крайней мере за 14 дней до прибытия в Турцию и/или что они вылечились от болезни за последние 6 месяцев, не требуется предоставлять ПЦР-тест и походить карантин.

Транзитные пассажиры освобождаются от обязательств предоставлять документы о тестах или прививках в Турции.

Для пересечения турецкой границы в течение 72 часов до даты въезда необходимо заполнить регистрационную форму для путешествующих в Турцию.

Напомним: требование ПЦР-теста в Турции было отменено с 15 мая для лиц, прибывающих в Турцию наземным, воздушным или морским путем из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга, Украины и Эстонии.

1 июня стало известно, что власти Турции внезапно вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для пассажиров из Украины, однако некоторые авиаперевозчики еще позволили посадку без теста до 2 июня.

Теперь без теста можно будет въехать до 3 июня.

Источник

Турция, ПЦР-тест
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.