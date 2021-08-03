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КГГА на следующей неделе обнародует электронную форму подачи заявок на получение спецпропусков в общественный транспорт на случай локдауна

03.08.2021 / 16:50
Электронная форма подачи заявок для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в случае усиления карантина обнародуют на сайте Киевской городской государственной администрации на следующей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Город уже сейчас планирует, как будет работать общественный транспорт, если в столице произойдет стремительное распространение заболевания коронавирусом и карантинные мероприятия будут усилены. Необходимо, чтобы все предприятия, которые должны работать бесперебойно, несмотря на карантин, смогли спокойно подготовиться. А город должен обеспечить простой и четкий алгоритм получения спецпропусков. Начиная с 10 августа, когда на сайте КГГА будет обнародована форма подачи заявки, предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для своих работников", - рассказал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

В форме, которую опубликуют на официальном портале Киева, будет также описан дальнейший пошаговый алгоритм действий. Дополнительно среди предприятий и организаций критической инфраструктуры проведут разъяснительную работу по получению спецпропусков.

Источник

пропуск, КГГА, локдаун
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