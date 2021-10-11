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Киевляне заказали более 600 000 пропусков на случай нового локдауна

11.10.2021 / 17:49
Киевляне заказали более 600 000 пропусков на случай нового локдауна. Электронная система для заказа спецпропусков в общественный транспорт работает более 2 месяцев.

Об этом сообщает сайт КМДА.

"Наша главная задача - обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", - заявили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий городской госадминистрации.

В системе зарегистрировались 9187 компаний. Из них 8 090 подали заявки для своих работников. Только за сентябрь заказали 255 863 спецпропусков. За все время было заказано 612 705 спецпропусков.

Ранее столичные чиновники заявляли, что в случае возможного локдауна в Киеве воспользоваться общественным транспортом смогут жители Киева со специальными пропусками, а транспортные карты без разрешений во время жесткого карантина действовать не будут.

Источник

пропуск, Киев, локдаун
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