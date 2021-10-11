В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили Собор всех преподобных отцов в Ближних пещерах

В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви отметили память Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (Антониевых) почивающих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, Божественную литургию в Успенском соборе обители возглавил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

После чтения Святого Евангелия владыка обратился к прихожанам и паломникам со словом проповеди, в которой рассказал историю становления монашества на Руси, основу которого заложили Киево-Печерские отцы во главе с преподобным Антонием.

«Они жили ради Бога, и Он посылал им ту благодать чудотворения, исцеления, пророчества, которая была необходима для утверждения Православной веры. Преподобные всегда защищают и вразумляют нас, находясь нетленными мощами здесь, а душой с Богом на небесах.

Нас с ними разделяет не время и расстояние, но наши грехи, которые терзают душу. Попросим же преподобных отцов Печерских сохранить нас от всякого зла, научимся от них жить богоугодно, чтобы они укрепили нашу веру», - сказал митрополит Павел.

За богослужением молились о врачах и прекращения эпидемии коронавируса.

После литургии архиереи, духовенство и верующие прошли с молитвой к Ближним пещерам, где был совершен молебен преподобным Киево-Печерским.

***Впервые празднование в честь святых, мощи которых покоятся в Антониевых пещерах, установлено в 1670 году. При возобновлении пещер, поврежденных землетрясением, было открыто несколько мощей древних подвижников и устроен храм в честь Воздвижения Честного Креста. В Соборе празднуется память преподобных Антония Печерского, Агапита, Алипия, Ильи Муромца, Иулиании Ольшанской, Нестора Летописца и многих других. В 1886 году праздник Собора Ближних пещер перенесли на 28 сентября (11 октября – новый стиль) в соответствии с празднованием памяти Собора святых Дальних пещер (11 сентября).