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Осенью в Украине ситуация с коронавирусом может быть хуже, чем весной - эпидемиолог

11.10.2021 / 17:18
Врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине осенью, по сравнению с весной.

Избежать негативного сценария поможет соблюдение украинцами карантинных ограничений и увеличение темпов вакцинации.

Об этом она сообщила в комментарии.

"Если эпидемическая ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то на самом деле показатели заболеваемости могут быть даже хуже, чем весной этого года", - сказала Чумаченко.

По ее словам, избежать негативного развития ситуации с коронавирусом позволит соблюдение украинцами карантинных правил - ношение масок, соблюдение социальной дистанции. Кроме того, положительное влияние окажет увеличение темпов вакцинации.

"Тогда мы можем ожидать улучшение или по крайней мере стабилизации ситуацию", - добавила она.

Напомним, в Украине стремительно растет число новых случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 8 октября, в стране с начала пандемии зафиксировано более 2,5 млн заболевших и свыше 58 тысяч умерших от последствий инфекции.

Источник

коронавирус, эпидемическая ситуация
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