Ученые рассказали, как изменится суточное количество новых COVID-случаев в ближайшие недели

Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации, опубликованном на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

По прогнозу ученых, в Украине сохранится тенденция к невысокому уровню заболеваемости коронавирусом.

"Уменьшение количества новых обнаружений ожидается в течение еще нескольких недель, а среднее количество новых инфицирований снизится до средних значений 400-600 в день в течение следующих двух недель", - говорится в сообщении.

Источник