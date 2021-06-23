Иерусалимский Патриарх призвал православных преодолевать человеческие слабости, которые угрожают единству Церкви

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:12
Когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы: ответ ученых
-
14:47
ВОЗ: в бедных странах заканчиваются COVID-вакцины
-
12:22
"Индийский" штамм коронавируса станет в ЕС преобладающим - глава Еврокомиссии
-
10:18
Байден передал Путину "послание" об ответе на кибератаки – Белый дом
-
17:59
CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального
- 17:12
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:16
Календарь перерасчета пенсий: насколько вырастут выплаты до конца года
-
13:14
Необходимости в продлении антикризисной реструктуризации кредитов уже нет – Нацбанк Украины
-
12:53
Валютные выплаты Украины по госдолгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев – НБУ
-
09:46
Госстат ухудшил оценку ВВП Украины в первом квартале
-
13:15
Дополнительные $100 млн для Украины готовились на случай вторжения – советник Байдена
- 14:16
-
-
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
07:33
Тросом вытаскивали авто из воды: Мелитополь затопили ливни
-
06:43
Краснокнижные жуки-олени - самые большие в Украине
-
07:46
Спасатели Малибу по-украински: на одесском пляже провели учения
-
08:30
В Киеве задержали торговцев оружием из зоны ООС
-
06:28
На юбилейной "Молодости" объявили победителей: гран-при получил нидерландский фильм
- 07:33
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики