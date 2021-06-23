Митрополит Онуфрий рассказал, почему УПЦ поддерживает Украинское Библейское Общество

Украинская Православная Церковь является одной из соучредителей Украинского Библейского Общества и до сих пор поддерживает его усилия, направленные на то, чтобы слово Божие распространялось среди народа Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в поздравлении Украинскому Библейскому Обществу по случаю 30-летия со дня основания.

«Три десятилетия назад, когда закончились времена гонений за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа (Откр. 1, 9), Украинская Православная Церковь, самая большая Церковь нашего народа, стала одной из соучредителей Украинского Библейского Общества - организации, которая дала нашему народу тысячи экземпляров Святого письма», - отметил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший владыка напомнил, что Библия является Книгой Жизни, потому что указывает каждому путь к жизни вечной и дает указания по провождению доброй и благословенной жизни земной, и, следовательно, распространение Священного Писания есть делом домостроительства Божия по отношению к народу Украины. «Именно поэтому до сих пор всячески поддерживаем Украинское Библейское Общество в усилиях, направленных на то, чтобы слово Божие росло и распространялось» (Деян. 12, 24)», - подчеркнул он.

«За прошедшие годы сделано много хорошего и полезного для утверждения духовности в сердцах верующих людей. Священное Писание действительно является критерием истины, критерием истины, и пока оно остается таким, у людей есть реальная возможность идти путем, который Бог определил человеческому роду. Под эгидой Украинского Библейского Общества проводилось празднование Года Слова Божьего в Украине, создано и представлено обществу Рукописную Библию, а также увидел свет общепринятый перевод Священного Писания на украинский язык», - заключил Предстоятель.

23 июня, в Украинском Доме Библии, епископ Барышевский Виктор (Коцаба) принял участие в праздновании 30-летия со дня основания Украинского Библейского Общества, на который зачитал приветственное слово Предстоятеля Украинской Православной Церкви.