Обязательная COVID-прививка: Ляшко объяснил, почему медики - не в перечне

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, во время рабочей поездки на ​​Херсонщину.

«Почему медиков нет (в перечне профессий для обязательной прививки против коронавируса - ред.). Когда мы говорим, что нет педагога, вопрос в том, что «перезакрыть» его функцию в учебном заведении или функцию государственного чиновника в министерстве или местной администрации может параллельно другой коллега, увеличив нагрузку. Когда мы говорим о медиках сегодня, если в заведении невакцинированных два реаниматолога, и попадет человек, нуждающийся в экстренной медицинской помощи, это может стоить жизни. Поэтому мы медиков сейчас не включили», - сказал Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что процент охвата прививками медиков пока гораздо больше, чем работников других сфер.

Также он отметил, что механизм отстранения за отказ от вакцинации уже «давным-давно работает», а приказ издан в соответствии с действующим законодательством.

Как подчеркнул Ляшко, есть Закон Украины об охране труда, который предусматривает, что Государственная инспекция труда проверяет условия труда. Если работник уклоняется от проведения профилактических медицинских осмотров или других профилактических мер, установленных в соответствии с законодательством, работник отстраняется без сохранения заработной платы. Он напомнил, что приказ вступает в силу через месяц.

«Через месяц каждый руководитель предприятия, в данном случае - директор школы, посмотрит: кто вакцинирован, кто не вакцинирован, издает внутренний приказ об отстранении от производственной деятельности педагога к моменту вакцинации на период карантина без сохранения заработной платы», - отметил Ляшко.

По его словам, Гоструда проверяет все обращения работников о том, что могут нарушены быть условия контракта. «Мы выйдем с понедельника на брифинг вместе с Гоструда», - сказал Ляшко. Он также сообщил, что уже были проведены несколько совещаний по этому поводу, в том числе и с участием Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень производств и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

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