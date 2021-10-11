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Предстоятель УПЦ освятил новую часовню в Изюме

11.10.2021 / 18:10
Предстоятель УПЦ освятил новую часовню в Изюме
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ благословил всех присутствующих и раздал детям сладкие подарки

На Харьковщине в Изюме освятили новую часовню Украинской Православной Церкви в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, чин освящения совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

За богослужением молился митрополит Изюмский и Купянский Елисей, а также духовенство епархии.

Предстоятель УПЦ благословил всех присутствующих и раздал детям сладкие подарки.

Как сообщалось ранее, в Святогорской лавре Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летия архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий, Изюмская епархия
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