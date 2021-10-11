Священник УПЦ объяснил, почему важно сохранять целомудрие до брака

Где теряется целомудрие, там теряется всё – вера, доверие, честность, правдивость, даже смысл жизни, поэтому такие люди легко отпадают от Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал духовник Киевских духовных школ архимандрит Маркелл (Павук).

«В последние годы под влиянием СМИ, похоти и лукавого духа у большинства людей, особенно у молодежи, сложилось такое впечатление, что не обязательно сохранять свое девство (целомудрие) до брака. Кто-то думает, что так он может зажечь в себе и другом человеке настоящую любовь, а кто-то свои интимные отношения до брака оправдывает проверкой любовных чувств», — сказал духовник КДАиС.

Архимандрит Маркелл рассказал, что святой апостол и евангелист Иоанн Богослов очень четко объясняет, что такое настоящая любовь, и не случайно Церковь называет его апостолом любви. «Он пишет, что Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4:16). И утверждает, что настоящая любовь рождается от исполнения заповедей Божьих (Ин. 14:21). А кто их нарушает, тот говорит неправду, что любит (1 Ин. 4:20). По мнению святителя Игнатия (Брянчанинова), любовь не от Бога имеет богопротивный характер. Вершиной любви, как утверждает апостол, является то, когда кто готов жизнь свою отдать за ближних (Ин. 15:13)», — привел он слова апостола Иоанна Богослова.

По его словам, только там, где есть самоотречение, смирение одного перед другим, где носят крест не только на груди, но и в своем сердце – когда не дают развиваться гневным, похотливым, тщеславным мыслям, возникает настоящая любовь.

Духовник КДАиС, несмотря на огромное давление пропаганды так называемой свободной любви, призвал беречь свое целомудрие.

«Не нужно ходить в те места и заглядывать на те интернет-страницы, где могут спровоцировать на грех. Важно помнить слова апостола, что настоящая любовь возникает не от движения крови и плоти, но от Бога (Ин 1:13). Давайте молиться святому апостолу Иоанну Богослову, чтобы в сердце зажглась настоящая любовь от Бога. Только такая любовь дает истинный смысл жизни и приближает к святости. А где теряется целомудрие, там теряется всё – вера, доверие, честность, правдивость, даже смысл жизни, поэтому такие люди легко отпадают от Церкви», - заключил отец Маркелл.