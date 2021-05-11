Сегодня верующие УПЦ отмечают Радоницу - день Пасхи у умерших

Православные христиане сегодня отмечают Радоницу - особый день поминовения умерших, традиционно во вторник, на следующей неделе после Пасхи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этот день, после Литургии и панихиды в храме, принято посещать могилы почивших родных и близких.

Это поминовение установлено для того, чтобы верующие после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость Воскресения Христова.

Всю Светлую седмицу в церквях не служат панихиды, не поминают усопших, так как Пасха - это праздник победы Христа над смертью. Заупокойные богослужения переносятся на второй вторник после Пасхи.

Обычай празднования Пасхи на могилах усопших известен со времен святителя Иоанна Златоуста (IV в.), и вероятно был и ранее.

По традиции, посещая кладбища, к могилам подходят со словами пасхального тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

В этот день на могилах священники совершают литию, во время которой просят у Бога прощения грехов усопших и чтобы Господь упокоил их там, где «нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

На могилах принято зажигать свечи и молиться о почивших.

Также в этот день принято подавать милостыню нуждающимся с просьбой помолиться об упокоении почивших родных и близких, называя их имена.

Православная Церковь учит, что молитва об упокоении о родных и близких в дни особого поминовения усопших, смягчает их участь в вечной жизни.