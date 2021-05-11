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ЕС намерен продвигаться к автономии в сфере обороны

11.05.2021 / 11:15
Совет Европейского Союза подтвердил решимость продвигаться вперед к созданию собственной системы безопасности и обороны.

"В соответствии со своей Стратегической повесткой дня на 2019-2024 годы Совет призывает ЕС более активно следовать стратегическому курсу и укрепить свою способность действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности", - говорится в постановлении, принятом 10 мая.

Это, по мнению членов Совета, позволит ЕС взять на себя больше ответственности за свою безопасность.

Особая роль отводится политическому проекту "Стратегический компас". Совет ЕС поручил высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить первый набросок "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре этого года.

В постановлении подчеркивается важность усиления оборонных проектов ЕС, таких как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), Европейская программа развития оборонной промышленности (EDIDP), а также Плана действий по синергии между гражданской, оборонной и космической отраслями.

В Совете подчеркивают необходимость дальнейшего повышения устойчивости ЕС и его способности противостоять гибридным угрозам.

С точки зрения ЕС, такой курс на автономию Европы в области безопасности и обороны не противоречит трансатлантическому и глобальному сотрудничеству, а, напротив, принесет им ощутимые выгоды.

"Совет подтверждает центральную роль международного партнерства с многосторонними организациями, такими как ООН и НАТО, в соответствии с заявлением членов Европейского Совета от 26 февраля 2021 года", - говорится в постановлении Совета ЕС.

Источник

безопасность, ЕС
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