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Кабмин продлит адаптивный карантин до августа - Шмигаль

11.05.2021 / 10:23
Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня.

Об этом глава Кабинета министров рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмигаль.

По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне". Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - уточнил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это было происходило в прошлую волну заболеваемости.

Полное интервью премьер-министра Дениса Шмигаля для РБК-Украина будет опубликовано во вторник, 11 мая.

Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов заявил о выходе Украины из третьей волны COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине начали появляться признаки потенциального выхода страны в "зеленую" зону эпидемической опасности.

Источник

Кабмин, адаптивный карантин
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